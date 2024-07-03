ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG'a göre; Yıllık enflasyon yüzde 113,08, Haziran ayında ise yüzde 4,27 oldu.

ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı
Editör: Mert Sagit
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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) haziran ayında yüzde 4,27 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 113,08 olarak gerçekleşti.

ENAGrup E-TÜFE ve TÜİK ana harcama grup enflasyon oranlarına göre, en yüksek artış Giyim ve Ayakkabı kategorisinde olurken en düşük artış ise Sağlık grubunda gerçekleşti.

ENAG mayıs ayı enflasyonu oranını ise yüzde 5,66 olarak açıklamıştı. ENAG'a göre, mayıs ayında E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı yüzde 120,66 olarak gerçekleşmişti.

Enflasyon oranı, 2024 yılı ilk 6 aylık dönemde yüzde 41,16 oldu.

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# ENAG # enflasyon
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