Enerji sektöründe büyük satış: RHG Enertürk ve Muradiye Elektrik ihaleye çıkıyor

İhale sürecine dahil olan şirketlerin yönetimi, 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kayyıma devredilmişti. Mülkiyetin Hazine’ye geçmesi, Ağır Ceza Mahkemesi’nin müsadere kararının Yargıtay tarafından onanmasıyla kesinleşmişti.

Van’ın Muradiye ilçesinde bulunan hidroelektrik santralleri ile toplam 42,30 MWm kurulu güce sahip olan Muradiye Elektrik Üretim AŞ, 1.800.000.000 TL (1,8 milyar TL) muhammen bedelle yatırımcıların ilgisine sunuldu.

Elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği alanındaki yatırımlarıyla da bilinen RHG Enertürk Enerji, farklı illerde bulunan yedi hidroelektrik santrali (HES) ve İstanbul’un Silivri ilçesindeki rüzgar enerji santrali (RES) ile satışa çıkıyor. 221,73 MWm kurulu güce sahip şirketin muhammen bedeli ise 4.600.000.000 TL (4,6 milyar TL) olarak belirlendi.

Yatırımcılar, satış ilanında belirtilen koşulları sağlamaları halinde TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı’ndan ihale şartnamesini temin edebilecek. Ayrıca belirlenen tarihlerde tesisleri ziyaret ederek, şirketlere ilişkin detaylı bilgilere elektronik ortamda sunulacak bilgi odasından erişim sağlayabilecekler.

Kapalı teklif zarflarının, ilan edilen son başvuru tarihine kadar elden teslim edilmesi gerekiyor. İhale süreci, kapalı zarfların açılmasıyla başlayacak ve ardından teklif sahipleri arasında açık artırma yöntemiyle devam edecek.

Tesis Ziyareti ve Bilgi Odası Erişim Tarihleri: 03.03.2025 - 28.03.2025

Son Başvuru Tarihi: 07.04.2025 - Saat: 16:30

İhale Tarihi: 09.04.2025 - Saat: 10:00

RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret AŞ

Tesis Ziyareti ve Bilgi Odası Erişim Tarihleri: 03.03.2025 - 28.03.2025

Son Başvuru Tarihi: 07.04.2025 - Saat: 16:30

İhale Tarihi: 08.04.2025 - Saat: 10:00

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler, TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı (Büyükdere Cad. No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul) adresinden, www.tmsf.org.tr internet sitesinden veya 0 212 340 24 12 / 0 212 340 14 94 numaralı telefonlardan alınabilir.

Soru ve detaylı bilgi için:

Erciyes Anadolu Holding – Kurumsal İletişim

📩 [email protected]