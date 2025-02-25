Adıyaman’da “Usulsüz sağlık raporu” operasyonu: 33 gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde usulsüz sağlık raporu düzenlendiği yönünde gelen ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir operasyon düzenledi.

Yapılan soruşturma kapsamında, sağlık raporlarının usulsüz düzenlendiği tespit edildi ve bunun üzerine harekete geçen ekipler, 33 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bazı evraklar ele geçirildi. Belgeler detaylı incelenmek üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.