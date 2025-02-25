Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin Bin Abdullah’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Haşimi Krallığı Veliaht Prensi Hüseyin Bin Abdullah’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Ürdün arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve küresel meseleler ele alındı.

TÜRKİYE VE ÜRDÜN ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Ürdün’ün köklü tarihi bağlara sahip olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyonun artırılmasının önemine dikkat çekti.

Erdoğan, Ürdün ile ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin daha ileriye taşınması gerektiğini belirterek, bölgedeki istikrara katkı sağlamak adına iki ülkenin yakın iş birliği içinde olmasının önemini vurguladı.

Görüşmede, Gazze'deki insani kriz de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazzelilerin yerinden edilmesi ve çevre ülkelere gönderilmelerine ilişkin planın kabul edilemeyeceğini ifade etti. Erdoğan, Gazze'nin yeniden imarı için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirterek, bölgedeki insani trajediye karşı uluslararası toplumun duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Veliaht Prensi, Türkiye ve Ürdün'ün Filistin meselesinde ortak hareket etmesi ve destek konusunda iş birliğinin artırılmasının önemini vurgulayarak bu konuda mutabık kaldılar.