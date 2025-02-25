Ramazan öncesi fahiş fiyat denetimi: Etiketler mercek altında

Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde fahiş fiyat artışlarını engellemek için marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ramazan öncesi fahiş fiyat denetimi: Etiketler mercek altında
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Ticaret Bakanlığı tarafından bu hafta eş zamanlı olarak ülke genelinde yapılan denetimlerin bir parçası olarak, Van’daki ekipler de harekete geçti.

Denetimlerde, ürünlerin fiyatlarında fahiş artış olup olmadığı, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki tutarsızlıklar, etiketlerdeki fiyat değişim tarihleri gibi önemli kriterler incelendi. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte özellikle talep artışı beklenen temel gıda ve ihtiyaç ürünleri üzerinde yoğunlaşan ekipler, ürünlerin fiyatlarını sıkı bir şekilde kontrol etti.

Fahiş fiyat artışı veya diğer aksaklıklar tespit edilen durumlarda, denetim ekipleri tutanak tutarak ilgili işletmelere idari yaptırımlar uyguladı. Ayrıca, indirimli ürünlerin indirim öncesi ve sonrası fiyatları, tarife ve fiyat listeleri de detaylı bir şekilde denetlendi. Kurallara aykırı durumların tespiti halinde gerekli idari işlemler başlatıldı.

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