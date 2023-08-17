Enerya Enerji ENRYA halka arz sonuçları açıklandı

Enerya Enerji ENRYA, SPK’dan halka arz izni alarak talep toplamaya başlamıştı. Şirketin halka arz sonuçları bugün itibariyle duyuruldu. Şirketin payları, 88,76 TL fiyatla halka arz olacak.

Enerya Enerji şirketi, yatırımcılara halka arz fırsatı sundu. Halka arz süreci, 14-15-16 Ağustos 2023 tarihlerinde yürütüldü. Bu tarihlerde, yatırımcılar şirketin paylarına talep vermeye hak kazandılar. ENRYA halka arzının sonuçları, talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklandı.

ENERYA ENERJİ ENRYA HİSSE FİYATI VE DAĞILIMI

ENRYA'in halka arz fiyatı 88,76 TL olarak açıklandı. Her bir hisse senedi bu fiyat dahilinde yatırımcılara açılacak.

Halka arzda pay dağılımı şu şekilde planlanmıştır:

Yurt içi bireysel yatırımcılara %70

Yurt içi kurumsal yatırımcılara %25

Yurt dışı kurumsal yatırımcılara %5

ENRYA HALKA ARZ SONUÇLARI

2.636.849'sı yurt içi bireysel yatırımcı olmak üzere toplamda 2.637.008 kişinin talebi karşılandı.

Hesap başı en fazla 9-10 LOT (798-880TL) pay dağıtımı oldu.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcıdan planlanan tahsisatın 2.46 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıdan da 3.52 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıdan ise planlanan tahsisatın 2.17 katı oranında talep geldi.

Enerya Enerji ENRYA Halka Arz Detayları

Enerya Enerji’nin halka arz açıklık oranı 26,90%’dır. Toplamda 39 milyon adet lot dağıtılacaktır.

Enerya halka arzına Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderlik edecek.

Toplam halka arz büyüklüğü 3.461.640.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu makale ilk olarak halkaarz.net sitesinde yayınlanmıştır.