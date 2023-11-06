Enflasyon Değil Alım Gücü Düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı.



Ekim ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 3,43 arttı. Yıllık bazda ise yüzde 61,36'e çıktı.



TÜİK'in enflasyon verilerine göre aylık bazda 13,73 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.

TÜİK'in yıllık bazda enflasyon verilerine göre 94,12 ile en fazla artış lokanta grubunda gerçekleşti.



Yüzde 7,54 ile konut, yüzde 3,51 ile lokanta ve oteller, yüzde 3,20 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 3,08 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi.



