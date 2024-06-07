Enflasyon neden düşmüyor? Uzmanlar açıkladı

Hükümetin üretimden uzak izlediği ekonomi politikası enflasyonu düşüremiyor. Tam tersi hayat pahalılığını artıyor, üreticinin önüne engeller koyuyor. Ekonomistler, tarım politikalarının son 15 yılıdır geriye gittiğine dikkat çekiyor. Enflasyonu düşürmek için üretim odaklı politikalara yönelilmesi gerektiği kaydediliyor.

"PROF. DR. DİLEK TEKER: SON 10-15 YILDIR TÜRKİYE'NİN TARIM POLİTİKLARININ GERİYE DOĞRU GİTTİĞİNİ BİLİYORUZ"

- Hayat pahalılığı artıyor, enflasyon zirve yapıyor. Ekonomistler ise üretim ekonomisinden uzaklaşıldığına dikkat çekiyor. Neyi bekliyorduk? Mayıs ayı enflasyonu pik yapacak, sonra düşmeye başlayacak. O kadar düşmeyeceğini düşünen taraftayım.

2023 Mayıs ayında yüzde 39,59 olan enflasyon 2024 Mayıs ayında yüzde 75,45'e yükseldi. Ekonomideki rota değişikliği vatandaşı zora soktu.

Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Teker, tarım politikalarının kur üzerindeki etkisini anlattı.

- Türkiye üretimden uzaklaşıyor. İşte bu noktada ekonomistler Türkiye'nin yeniden tarım politikalarına dönmesi gerektiğini ifade ediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin ihtiyacı olan şey tarıma yeniden odaklanmak, yeni politikalar yazıyor olabilmek.

Prof. Teker, izlenen yüksek faiz politikasını da eleştirdi.



