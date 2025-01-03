Enflasyon oranıyla belli oldu: Ocak ayı kira zam oranı ne kadar olacak?

Kira artış oranı belli oldu. 2025 Ocak ayı için belirlenen kira zam oranı, yüzde 58.51'lik TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranına dayanarak hesaplandı.

Enflasyon oranıyla belli oldu: Ocak ayı kira zam oranı ne kadar olacak?
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Ev ve işyeri kiracıları, kira zamlarını hesaplamak için bu TÜFE oranını baz alacak. Hükümetin iki yıldır uyguladığı yüzde 25'lik kira zam sınırının sona ermesinin ardından, kiracılar yeni kira bedellerini TÜFE oranlarına göre belirleyecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileri doğrultusunda, Ocak 2025 için kira artışı oranı yüzde 58.51 olarak belirlendi. Son iki yıldır uygulanan yüzde 25'lik zam sınırının kalkmasının ardından, Ocak ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar, 12 aylık TÜFE oranlarına göre zam yapacak. Ev sahipleri bu oranı aşamayacak.

Temmuz 2022'de yürürlüğe giren yüzde 25'lik kira zam sınırı, Temmuz 2024 itibarıyla sona erdi. Bu sebeple, 2025 yılında kiracılar, 12 aylık TÜFE verilerine dayanarak kira artışlarını hesaplayacak ve bu artışı ödeyecekler. Ocak 2025'te uygulanacak artış oranı ise yüzde 58,51 olacak.

Kira artışı nasıl hesaplanır?

Ocak 2025 kira artışı için örnek hesaplama:
Mevcut kira bedeli: 23.000 TL
Artış oranı: Yüzde 58.51
Artış tutarı: 13.457 TL
Yeni kira bedeli: 36.457 TL

Bu hesaplama, kiracıların mevcut kira bedellerine yüzde 58.51 oranında bir zam yaparak yeni kira tutarlarını belirlemelerini sağlıyor.

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