Enflasyon rakamları açıklandı! İşte temmuz ayı enflasyon verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ait enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 57,45 artış gösterirken, yurt içi üretici fiyatları yüzde 78,51 yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 9,49 artış gösterdi. TÜFE, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre ise yüzde 31,14 arttı. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 47,83 oldu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise temmuzda aylık bazda yüzde 8,23 yükseldi. Yİ-ÜFE, temmuz ayında geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,27 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,50 oldu.

Sanayinin dört ana sektörünün temmuzda yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 57,51, imalatta yüzde 50,81, su temininde yüzde 62,64 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 17,56 azalış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 9,14, imalatta yüzde 9,26, su temininde yüzde 7,1 artış yaşanırken, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 5,05 azalış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 45,52, dayanıklı tüketim malında yüzde 54,85, dayanıksız tüketim malında yüzde 63,35, enerjide yüzde 3,82 ve sermaye malında yüzde 63,29 artış hesaplandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 8,93, dayanıklı tüketim malında yüzde 10,37, dayanıksız tüketim malında yüzde 6,23, enerjide yüzde 5,72 ve sermaye malında yüzde 11,67 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 10 alt sektör daha düşük, 19 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 17,56 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 89,56, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 80,63, içecekler yüzde 77,29 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 11 alt sektör daha düşük, 18 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 5,05 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 20,24, ham petrol ve doğal gaz yüzde 16,19, metal cevherleri yüzde 12,69 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara girdi.

ULAŞTIRMA FİYATLARI ARTTI!

Ana harcama grupları itibarıyla temmuzda aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar, yüzde 17,75 ile ulaştırma, yüzde 13,61 ile sağlık, yüzde 11,92 ile lokanta ve oteller grubu oldu. Temmuzda aylık bazda en az artış gösteren ana grup ise yüzde 2,67 ile eğitim olarak kayıtlara geçti.

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 82,62 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü. Temmuz 2022'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar yüzde 19,31 ile konut, yüzde 22,65 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 43,02 ile haberleşme olarak belirlendi.

Temmuz'da endekste kapsanan 143 temel başlıktan 4 temel başlığın endeksinde düşüş oldu, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 135 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8,92, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 34,66, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,32 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,08 olarak gerçekleşti.

Temmuzda aylık bazda en yüksek artış yüzde 9,8 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE"de oldu. Aylık bazda en az yükseliş ise yüzde 8,92 ile "işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Yıllık bazda ise en yüksek artış, yüzde 56,09 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE", en düşük artış yüzde 43,99 ile "işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde oldu.