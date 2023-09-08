EPDK'den 17 şirkete lisans verildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan ilan ile birlikte, lisans verilen ve lisansı sona erdirilen şirket sayısı belli oldu.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 5 şirkete üretim lisansı verilirken, 7 şirketin lisansı sona erdirildi.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 8 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı, petrol piyasasında 4 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi.

LPG piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin ise dağıtıcı lisansı sona erdirildi.