EPDK'den 17 şirkete lisans verildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 17 şirkete lisans verdi. EPDK tarafından 8 şirketin lisansı ise sona erdirildi.

EPDK'den 17 şirkete lisans verildi
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan ilan ile birlikte, lisans verilen ve lisansı sona erdirilen şirket sayısı belli oldu.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 5 şirkete üretim lisansı verilirken, 7 şirketin lisansı sona erdirildi.

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Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 8 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı, petrol piyasasında 4 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi.

LPG piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin ise dağıtıcı lisansı sona erdirildi.

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