EPDK'den 17 şirkete lisans verildi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 17 şirkete lisans verdi. EPDK tarafından 8 şirketin lisansı ise sona erdirildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan ilan ile birlikte, lisans verilen ve lisansı sona erdirilen şirket sayısı belli oldu.
Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 5 şirkete üretim lisansı verilirken, 7 şirketin lisansı sona erdirildi.
Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 8 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı, petrol piyasasında 4 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi.
LPG piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin ise dağıtıcı lisansı sona erdirildi.