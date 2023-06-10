Eski CIA Danışmanı'ndan itiraf: Dolar hegemonyasının çökeceği tarihi açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile CIA'in eski danışmanı James Rickards, 22 Ağustos'taki BRICS zirvesinde yeni para biriminin sunulmasıyla doların dünyanın rezerv para birimi statüsünü kaybetme sürecinin nihai aşamasının başlayacağı, dolarsızlaşma sürecinin birkaç yıl içinde başarıyla tamamlanabileceği öngörüsünde bulundu.

Ukrayna krizinin tırmanarak tam teşekküllü NATO-Rusya vekalet savaşına dönüşmesiyle birlikte doların dünyanın rezerv para birimi statüsünü kaybetme süreci hızlanırken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile CIA'in eski danışmanı ve yatırım bankacısı James Rickards, üç aydan daha kısa süre içinde doların hegemonyasını parçalanmaya başlayabileceği tahmininde bulundu.

Ekonomik analiz sitesi The Daily Reckoning'de makale yayımlayan Jim Rickards, "22 Ağustos'ta, bugünden yaklaşık iki buçuk ay sonra, uluslararası finansta 1971'den beri en önemli gelişme açıklanacak" diye yazdı.

Rickards Drops Bombshell - The Daily Reckoning https://t.co/XcrWUVQGH6 — CAPITAL SIGMA Σ 🇿🇦 (@CAPITALSIGMAza) June 8, 2023

22 Ağustos, Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'dan oluşan ve dolarsızlaşma kampanyasının başını çeken BRICS'in liderler zirvesinin başlangıç tarihi. 1971 de ABD'nin altın standardından çıktığı tarih.

"DOLARIN YERİNİ ALABİLECEK YENİ VE BÜYÜK BİR PARA BİRİMİ"

Bunun 'doların küresel ödemelerdeki rolünü zayıflatıp nihayetinde önde gelen ödeme para birimi ve rezerv para birimi olarak doların yerini alabilecek yeni ve büyük bir para biriminin piyasaya sürülmesini' içerdiğini öngören eski CIA-Pentagon danışmanı, bu tektonik kaymanın 'sadece birkaç yılda' gerçekleşebileceğini öngördü.

"JEOPOLİTİK ŞOK DALGASINA NEDEN OLABİLİR"

BRICS ülkelerinin gündemindeki yeni para birimi projesinin ivmesinin, 'dünya ticaretini, doğrudan yabancı yatırımı ve yatırımcı portföyleri üzerinde öngörülemeyecek büyük etki yaratacağını' söyleyen Rickards, bunun 'dünyanın hazır olmayabileceği derin ve benzeri görülmemiş bir jeopolitik şok dalgasına neden olacağı' kehanetinde bulundu.

"KRİTİK AKTÖR SUUDİ ARABİSTAN"

ABD'li gözlemci, BRICS üyelerinin birleşik ekonomik güçlerinin G7'den daha büyük olmasının yanısıra 8 ülkenin zaten resmen üyelik için başvuruda bulunması ve bir düzineden fazla ülkenin daha katılmaya ilgi göstermesiyle, genişlemenin, BRICS sisteminin en önemli gelişmesi olduğu değerlendirmesini yaptı. Üyeliğe talip olan ülkeler içinde Suudi Arabistan, doların dünya rezerv statüsünün istikrarını sağlayan petrodolar sisteminin temel taşı.

"BRICS DEYİP DE GEÇMEYİN"

Eski danışman, "BRICS'e halihazırda üye ülkeler, dünya yüzeyinin ve ilgili doğal kaynakların yüzde 30'unu, küresel buğday, pirinç üretiminin yüzde 50'sini, gezegenin altın rezervlerinin yüzde 15'ini ve dünya nüfusunun yüzde 40'ını oluşturuyor" hatırlatmasının ardından şöyle devam etti:

- Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya ve Suudi Arabistan'ın birleşik GSYİH'si 29 trilyon dolar veya nominal küresel GSYİH'nin yüzde 28'i. GSYİH'yi ölçmek için satın alma gücü paritesi kullanılıyorsa, BRICS payı yüzde 54'ün üzerinde. Rusya ve Çin, dünyadaki en büyük üç nükleer cephanelikten ikisine sahip (diğer lider ABD).

- Birlikte hareket eden BRICS, yeni bir çok kutuplu ve hatta iki kutuplu dünyanın kutuplarından biridir.

- Ağustos ayında lansmanı açıklandığında yeni para birimi boş sahaya değil, sofistike bir sermaye ve iletişim ağına düşecek. Bu ağ, başarı şansını büyük ölçüde artıracak.

Kaynak: https://sputniknews.com.tr/20230609/eski-cia-danismani-dolarin-hegemonyasinin-cokmeye-baslayacagi-tarihi-acikladi-1072232267.html





