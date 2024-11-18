Et fiyatları fırladı: 10 günde 60 lira zam!

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) verilerine göre kıvırcık kuzu etinin fiyatı oldukça yükseldi. Vatandaşların almakta zorluk çektiği kırmızı et fiyatına 10 günde 60 lira zam geldi.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Et fiyatları fırladı: 10 günde 60 lira zam!
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Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) verilerine göre kıvırcık kuzu etinin fiyatı 10 günde 60 lira arttı.

Yüksek enflasyonla birlikte vatandaşın alım gücü azalırken, artan et fiyatları vatandaşın sofrasından etin eksilmesine neden oldu. İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, kıvırcık kuzu karkas etin kilogram fiyatının son 10 günde 60 liralık bir artışla 510-540 lira seviyesine çıktığını belirtti.

Şu anda kesim­lik hayvan alınmaya çalışıl­dığında ise fiyatının daha da artacağı beklentisiyle üre­ticilerin satmaktan vazgeç­tiğine dikkat çeken Tüfekçi, kıvırcık kuzunun 8 ile 14 ay­lık arasında olan hayvanla­rın kesimleri yapıldığını ak­tardı.

KUZU KIYMA 1.250 LİRA

Karnabat kıvırcık kuzula­rın Çanakkale, Biga, Balıke­sir ve Tekirdağ yöresinde ye­tiştirildiğini aktaran Tüfek­çi, “İnce kuyruklu bir koyun cinsi olması, piştiği zaman etinin koku yapmaması, eti­nin daha yumuşak ve lezzetli olmasından dolayı tüketici­ler tarafından talep ediliyor. Son gelen zamlarla İstan­bul’da kasaplarda kemikli kı­vırcık kuzu etinin kilogram fiyatı 700 ile 790 lira seviye­sinde değişiyor. Kıvırcık ku­zu kıyma fiyatı ise 1.150 ile 1.250 lira seviyesine çıktı” dedi.

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