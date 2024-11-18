Et fiyatları fırladı: 10 günde 60 lira zam!
Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) verilerine göre kıvırcık kuzu etinin fiyatı oldukça yükseldi. Vatandaşların almakta zorluk çektiği kırmızı et fiyatına 10 günde 60 lira zam geldi.
Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) verilerine göre kıvırcık kuzu etinin fiyatı 10 günde 60 lira arttı.
Yüksek enflasyonla birlikte vatandaşın alım gücü azalırken, artan et fiyatları vatandaşın sofrasından etin eksilmesine neden oldu. İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, kıvırcık kuzu karkas etin kilogram fiyatının son 10 günde 60 liralık bir artışla 510-540 lira seviyesine çıktığını belirtti.
Şu anda kesimlik hayvan alınmaya çalışıldığında ise fiyatının daha da artacağı beklentisiyle üreticilerin satmaktan vazgeçtiğine dikkat çeken Tüfekçi, kıvırcık kuzunun 8 ile 14 aylık arasında olan hayvanların kesimleri yapıldığını aktardı.
KUZU KIYMA 1.250 LİRA
Karnabat kıvırcık kuzuların Çanakkale, Biga, Balıkesir ve Tekirdağ yöresinde yetiştirildiğini aktaran Tüfekçi, “İnce kuyruklu bir koyun cinsi olması, piştiği zaman etinin koku yapmaması, etinin daha yumuşak ve lezzetli olmasından dolayı tüketiciler tarafından talep ediliyor. Son gelen zamlarla İstanbul’da kasaplarda kemikli kıvırcık kuzu etinin kilogram fiyatı 700 ile 790 lira seviyesinde değişiyor. Kıvırcık kuzu kıyma fiyatı ise 1.150 ile 1.250 lira seviyesine çıktı” dedi.