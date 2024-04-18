Et fiyatlarına yüzde 25 zam geldi

Et ve Süt Kurumu (ESK), et fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 25 oranında zam yaptı.

Et fiyatlarına yüzde 25 zam geldi
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Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Et ve Süt Kurumu (ESK), et satış fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaptı.

Sözcü'nün haberine göre; zamlı fiyatlar bu sabahtan itibaren geçerli oldu.

ESK'da kıyma kilogram fiyatı 229 liradan, kuşbaşı kilogram fiyatı 259 liradan satılıyordu. Başta emekliler olmak üzere dar gelirli vatandaşlar ESK mağazaları önünde uzun kuyruklar oluşturuyordu.

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