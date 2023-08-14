Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira anlaşmazlıklarında yeni dönem

Kira anlaşmazlıkları, mahkeme yerine zorulu hale getirilen arabulucuyla çözülmeye çalışılacak. 1 Eylül'de başlayacak zorunlu uygulama ile mahkemelerin iş yükünün hafiflemesi ve sorunların daha hızlı çözülmesi amaçlanıyor.

Enflasyon ve döviz kurlarındaki artışla birlikte ev ve iş yeri kiraları son iki yılda katlanarak arttı. Bu duruma yüzde 25'lik kira artış sınırlaması da eklenince anlaşmazlıklarda rekor kırıldı.

Ancak mahkemelerdeki yoğunluk nedeniyle açılan davalarda ilk duruşmanın görülmesi bile 8 ay sonrasını buluyor.

İLK 6 AYDA 47 BİN TAHLİYE DAVASI

Ali Güvenç Kiraz, 2023 yılının ilk 6 ayında açılan tahliye davası sayısının 47 bin olduğunu ifade ederken zorunlu arabuluculuk kurumunun olumlu sonuç vereeğini ifade etti. "Kira tespit davalarında olumlu bir sonuç vereceğini düşünüyorum." diyen Kiraz, tahliye davaları için çözüm getirmesinin zor olduğunu dile getirdi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Başvurular adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına ücretsiz yapılacak. Yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi bir ödeme de alınmayacak. Arabulucuk görüşmelerinin üç hafta içinde tamamlanması gerekiyor. Görüşmelere tarafların katılması şart iken zorunlu hallerde bu süre 1 hafta uzatılabilecek. Anlaşma sağlanamazsa dava açılabilecek.

Anlaşma sağlanması durumumda ise arabulucuya belirlenen oranda ücret ödenecek.