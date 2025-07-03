Ev ve işyeri kiralarına ne kadar zam gelecek? İşte yeni oran!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte Temmuz ayında uygulanacak kira artış oranı da belli oldu.

TEMMUZ AYINDA KİRA ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Ev ve işyerlerine uygulanacak kira artış oranı yüzde 43,23 oldu.

Temmuz ayında kira sözleşmesi yenilenecek işyeri kiracıları, TÜFE 12 aylık ortalamalara göre belirlenen yüzde 43,23 oranında zamla karşılaşacak. Böylece kontrat süresi bu ay dolan işletmeler, kira ödemelerini bu orana göre güncelleyecek.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre, kira artış oranları, bir önceki kira yılında TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiraları için yasal üst sınırı oluşturuyor. 1 Temmuz 2024’ten itibaren kaldırılan yüzde 25’lik artış sınırı sonrası, kira zamları tamamen TÜFE’ye endeksli hale geldi. Örneğin, mevcut kira bedeli 10.000 TL olan bir konut için, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması yüzde 43,23 ise, artış miktarı şu şekilde hesaplanıyor:

Hesaplama: 10.000 TL x 43,23 / 100 = 4.323 TL (artış miktarı)

Yeni Kira Bedeli: 10.000 TL + 4.323 TL = 14.323 TL

İş yeri kiralarında da aynı yöntem uygulanıyor, ancak kira sözleşmesinde farklı bir oran belirtilmişse ve bu oran TÜFE’yi aşmıyorsa, sözleşmedeki oran geçerli olabiliyor. Ev sahipleri, TÜFE oranının altında bir artış yapmaya karar verebilir, ancak üstünde bir artış yasal olarak geçersiz sayılıyor.

TEFE VE ÜFE KİRA ARTIŞINDA NE ANLAMA GELİYOR?

TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi), halkın satın aldığı mal ve hizmetlerin fiyat değişimini gösterirken, ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) ise üretim maliyetlerindeki dalgalamaları yansıtır.

2019 yılında yapılan yasal düzenleme ile kira artış oranlarında ÜFE’nin yerine yalnızca TÜFE'nin 12 aylık ortalaması esas alınmaya başlandı. Ancak bazı eski kira sözleşmelerinde hâlâ "TEFE-ÜFE ortalaması" gibi ifadeler yer alabiliyor.

Bu tür durumlarda, sözleşmede belirtilen oran TÜFE’yi aşsa bile, yasal olarak en fazla TÜFE’nin 12 aylık ortalaması kadar artış yapılabiliyor. Yani, örneğin sözleşmede “TEFE-ÜFE ortalaması uygulanır” ifadesi yer alıyorsa ve bu oran TÜFE’den yüksekse, kira artışı yasal sınır olan TÜFE oranına göre hesaplanır.