Evlenecek Çiftlere 150 Bin Lira Faizsiz Kredi Hayal Oldu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kriterleri Açıkladı

Seçim öncesi verilen sözlerden biri daha yalan oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi açıkladığı, yeni evlenecek çiftlere 150 bin lira faizsiz kredi imkanı hâlâ hayata geçmedi.

AK Partililer, daha önce kredi için kriter olmayacağı açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sadece kredinin deprem bölgelerinde verilmeye başlayacağını söylemişti.

Kriter olup olmayacağı tartışılırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan önemli açıklama geldi. Bakan Göktaş, "18-27 yaş gibi bir kriter var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış… Bu kriterlere uyan herkes bundan faydalanabilecek." dedi.

Bakan, düzenlemenin yeni yıldan önce hayata geçirmeyi planladıklarını da ekledi.