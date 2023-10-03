Eylül Ayı Enflasyonu Açıklandı

Eylül ayı enflasyonu belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi eylülde yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61,53 oldu.

Eylül Ayı Enflasyonu Açıklandı
Son Güncelleme:

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylülde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 55,3, yurt içi üretici fiyatları yüzde 65,55 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 4,75, Yİ-ÜFE yüzde 3,4 yükseldi. TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 49,86, Yİ-ÜFE ise yüzde 36,06 arttı. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 61,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 47,44 oldu.

ENAG Eylül Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı TÜİK ile Arasında Büyük Bir Makas Olması Dikkat ÇektiENAG Eylül Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı TÜİK ile Arasında Büyük Bir Makas Olması Dikkat ÇektiEkonomi

Kaynak: TRT Haber

# TÜİK İstatistikleri # enflasyon
Çok Okunanlar
Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları...
Barajlardaki doluluk yükseliyor? İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında doluluk oranı kaç oldu?
Barajlardaki doluluk yükseliyor? İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında doluluk oranı kaç oldu?
Ayşenur Arslan'ın Skandal Sözlerine İnceleme Başlatıldı
Ayşenur Arslan'ın Skandal Sözlerine İnceleme Başlatıldı
Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Yağışlar şiddetle devam edecek!
Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Yağışlar şiddetle devam edecek!
Ekim Ayına Dikkat! Grip Hastalığı Artış Gösteriyor
Ekim Ayına Dikkat! Grip Hastalığı Artış Gösteriyor
Öne Çıkanlar Dağlıca saldırısında oğlu şehit olmuştu...Müjdeli haberi vermek için sabaha kadar uyumadı #keşfet Dağlıca saldırısında oğlu şehit olmuştu...Müjdeli haberi vermek için sabaha kadar uyumadı #keşfet Van Gölü Kuruyor mu? Van Gölü Kuruyor mu?