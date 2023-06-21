EYT'yi kaçıranlara erken emeklilik müjdesi! Emekli olmak için yaş sınırını beklemenize gerek yok

Emeklilik süreci, birçok çalışanın yaşamında önemli bir dönüm noktası. Fakat, emeklilik yaşına gelmeden önce emekli olmak isteyenler için yeni bir seçenek ortaya çıktı. Çalışma süresi boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı olmayan bireyler dışarıdan prim ödeyerek emekli olma imkanına sahip.

Daha önce, emekli olabilmek için belirli bir prim ödeme süresi ve sigorta primlerinin düzenli olarak ödenmesi gerekiyordu. Yeni uygulamayla birlikte, kendi hesaplarına düzenli bir şekilde prim ödeyerek emekli olmak isteyen bireylerin de emeklilik hakkı olacak.

DIŞARIDAN PRİM ÖDEYEREK EMEKLİ OLMANIN AVANTAJLARI

SGK yetkilileri, dışarıdan prim ödeyerek emekli olma seçeneğinin, özellikle yurt dışında yaşayan veya serbest meslek sahibi olan kişiler için büyük bir avantaj olduğunu belirtiyor. Bu yeni sistem, çalışma süresi boyunca SGK'ya bağlı olmayan ve dolayısıyla emeklilik hakkı kazanamayan bireylere bir fırsat sunuyor.

Dışarıdan prim ödeyerek emekli olma seçeneği, özellikle iş hayatına geç başlayan veya geçmişte sigortalı bir işte çalışmayan kişiler için de cazip hale geliyor. Bu kişiler, emeklilik planlarını gerçekleştirmek için önceden belirlenmiş bir prim miktarını ödeyerek emekli olabilecekler.

DIŞARIDAN PRİM ÖDERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Fakat uzmanlar, bu yeni uygulamaya ilişkin bazı noktalara dikkat çekiyor. Öncelikle, dışarıdan prim ödeyerek emekli olmanın maliyetli olabileceği ve bireylerin ödeme yapacakları prim miktarını dikkate almaları gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, bu yeni sistemle emeklilik hakkı kazanan bireylerin emekli maaşlarının da ödenen prim miktarına bağlı olarak değişebileceği ifade ediliyor.

Dışarıdan prim ödeyerek emekli olma seçeneği, emeklilik planlarını gerçekleştirmek için farklı bir seçenek arayan bireylere yeni bir yol açıyor. Ancak, her bireyin kendi durumunu değerlendirmesi ve bu seçeneğin avantajlarını ve dezavantajlarını dikkatlice düşünmesi önemli.

Kaynak: https://www.karar.com/guncel-haberler/eytyi-kaciranlara-erken-emeklilik-mujdesi-emekli-olmak-icin-yas-1762980