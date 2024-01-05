Faizlerin Artması Makine Sektörünü Vurdu! Yerli Ürünler Rekabet Edemiyor

Üretimin önemli çarklarından biri de makine sektörü. Yerli makine sektörü yüksek maliyet nedeniyle ithal ürünlerle rekabet edemiyor. Yerli üretime destek isteyen sanayici, ithal makinenin gümrük vergisinde artış talep etti. Aksi durumda iflaslar yaşanabilir.

Editör: Sabri Kasapoğlu
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Rekabet gücü azaldı, makine sektörü kan kaybediyor. Sanayici sesine kulak verilmesini istiyor. Yerli üretim makineler, fiyatı ucuz olan ithal makineyle yarışamıyor. İthalatın azalması için gümrük vergilerin yüzde 60'ın üzerinde olması talep ediliyor.

Faizlerin yükselmesi makine sektörüne de darbe vurdu. Yatırımlar sekteye uğradı.

Denizli Makine Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Mehmet Sarı, yerli makineyi yatırımcının alabilmesi için kolaylık sağlanmasını istedi..

Faiz yükseldikçe hammadde fiyatı yükseliyor, işçilik maliyetleri de artıyor. Önlem alınmazsa makine sektörü büyük sıkıntıya girecek.

Hükümet Faiz Politikasını Terse Çevirdi! İşte Türkiye'nin Faiz Oranındaki Dünya SıralamasıHükümet Faiz Politikasını Terse Çevirdi! İşte Türkiye'nin Faiz Oranındaki Dünya SıralamasıEkonomi

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# makine # ithalat # faiz
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