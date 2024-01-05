Faizlerin Artması Makine Sektörünü Vurdu! Yerli Ürünler Rekabet Edemiyor

Rekabet gücü azaldı, makine sektörü kan kaybediyor. Sanayici sesine kulak verilmesini istiyor. Yerli üretim makineler, fiyatı ucuz olan ithal makineyle yarışamıyor. İthalatın azalması için gümrük vergilerin yüzde 60'ın üzerinde olması talep ediliyor.

Faizlerin yükselmesi makine sektörüne de darbe vurdu. Yatırımlar sekteye uğradı.

Denizli Makine Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Mehmet Sarı, yerli makineyi yatırımcının alabilmesi için kolaylık sağlanmasını istedi..

Faiz yükseldikçe hammadde fiyatı yükseliyor, işçilik maliyetleri de artıyor. Önlem alınmazsa makine sektörü büyük sıkıntıya girecek.