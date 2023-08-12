Fakülte var üretim yok! Türk Eczacılar Birliği'nden yerli üretim vurgusu

Eczacılık fakülteleri sayısı arttı. Geçen hafta çıkan kararla birlikte eczacılık fakültelerinin sayısı 60'ı geçti. Ancak bu artış yerli ilaç üretimine yansımıyor.

Türk Eczacıları Birliği'nden de bu sayı artışına tepki geldi. Birlik Başkanı Arman Üney, 60 fakültenin yalnızca 14'ünün nitelikli bir eğitim için yeterli uygunlukta fakülte olduğunu dile getirdi. Güney, istihdam sorununa vurgu yaptı.

- Her geçen gün istihdam sorunu yaşayan genç meslektaşlarımızın sayısı artıyor. Sektör kırmızı alarm veriyor. Kaliteli eczacılık eğitiminin sağlanması, toplum sağlığının etkin şekilde korunması ve genç meslektaşlarımızın istihdam sorunu yaşamaması için bu gidişata acilen dur denmesini istiyoruz.

Üney, sayılara değil üretime yatırım yapılmasını söyleyerek ilaç sektöründe yerli üretime de parmak bastı.