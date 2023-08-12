Fakülte var üretim yok! Türk Eczacılar Birliği'nden yerli üretim vurgusu
Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile 3 yeni eczacılık fakültesi daha açıldı, fakültelerin sayısı 60'ı geçti. Ancak sektörden tepkiler büyük. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney var olan fakülteleri güçlendirmek ve yerli ilaç üretimine yönelmenin doğru olduğunu vurguladı.
Eczacılık fakülteleri sayısı arttı. Geçen hafta çıkan kararla birlikte eczacılık fakültelerinin sayısı 60'ı geçti. Ancak bu artış yerli ilaç üretimine yansımıyor.
Türk Eczacıları Birliği'nden de bu sayı artışına tepki geldi. Birlik Başkanı Arman Üney, 60 fakültenin yalnızca 14'ünün nitelikli bir eğitim için yeterli uygunlukta fakülte olduğunu dile getirdi. Güney, istihdam sorununa vurgu yaptı.
- Her geçen gün istihdam sorunu yaşayan genç meslektaşlarımızın sayısı artıyor. Sektör kırmızı alarm veriyor. Kaliteli eczacılık eğitiminin sağlanması, toplum sağlığının etkin şekilde korunması ve genç meslektaşlarımızın istihdam sorunu yaşamaması için bu gidişata acilen dur denmesini istiyoruz.
Üney, sayılara değil üretime yatırım yapılmasını söyleyerek ilaç sektöründe yerli üretime de parmak bastı.
- Daha fazla eczacılık fakültesine değil, mevcut fakültelerde niteliğin güçlendirilmesine ve yerli ilaç üretimini destekleyecek stratejilere ihtiyacımız bulunmaktadır. Yerli ve milli ilaç üretimi hamlesini başlatmamız halinde hastalarımız ihtiyaç duydukları ilaçlara ihtiyaç duydukları anda erişebileceklerdir.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi