FAST çöktü mü? Para transferi neden yapılamadı? Açıklama geldi...

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi anlamına gelen "FAST" sistemi ile para gönderme sorunu yaşandı. Farklı bankalar ile FAST para transferi yapmaya çalışanlar, "Fast sistemindeki alt yapı çalışması nedeniyle geçici bir süre FAST ile para transferi gerçekleştirilememektedir" uyarısı aldı.

MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin bilgilendirmede bulunan Merkez Bankası yetkilileri yaşanan sorundan EFT işlemlerinin hiç etkilenmediğini, ancak FAST işlemlerinin yavaşladığını dile getirdi. Sistemdeki yavaşlamanın ise saat 09.48 itibarıyla düzeltildiği belirtildi.