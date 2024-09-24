Faturalar gelire göre mi düzenlenecek?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz kullanımında 'gelire göre fatura' düzenlemesinin ayrıntılarını paylaştı. Yaklaşık 1 milyon aboneyi etkilemesi öngörülen uygulamanın, 2025 yılında yürürlüğe girmesinin planlandığını belirtti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından uygulamaya konulmaya hazırlanılan elektrik ve doğal gaz kullanımında ‘gelire göre fatura’ düzenlemesinin detaylarını Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı. Habertürk TV'de canlı yayına katılan Bakan Bayraktar, düzenlemeyi 2025'te yürürlüğe almayı planladıklarını belirtirken kullanım miktarlarına dikkat çekti.
FATURA DESTEĞİ DEVAM EDECEK
Faturalarda ciddi destek uygulandığını, imkan doğrultusunda bu uygulamanın devam edeceğini kaydeden Bayraktar, desteklere ilerleyen süreçte tüketim esaslı uygulama modeliyle devam edileceğini belirtti. Çok elektrik tüketenin maliyetine katlandığı destek modeline geçmek istediklerini ifade eden Bayraktar, yüzde 3’lük dilimin yüksek tüketim kategorisinde yer aldığını tahmin ettiklerini dile getirdi.
Bayraktar, maliyetine katlanabilecek gruplarda maliyet esaslı fiyatlandırmaya geçmeyi hedeflediklerini sözlerine eklerken yaklaşık 1 milyon aboneyi etkileyeceği düşünülen uygulamanın 2025 yılında hayata geçmesini planladıklarını ifade etti.