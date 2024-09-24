Faturalar gelire göre mi düzenlenecek?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz kullanımında 'gelire göre fatura' düzenlemesinin ayrıntılarını paylaştı. Yaklaşık 1 milyon aboneyi etkilemesi öngörülen uygulamanın, 2025 yılında yürürlüğe girmesinin planlandığını belirtti.

Mert Sagit Mert Sagit
Faturalar gelire göre mi düzenlenecek?
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Enerji​ ve Tabii Kaynaklar Ba­kanlığı tarafından uygulamaya konulmaya hazırlanılan elektrik ve do­ğal gaz kullanımın­da ‘gelire göre fatura’ düzenlemesinin de­taylarını Bakan Alparslan Bay­raktar açıkladı. Habertürk TV'de canlı yayına katılan Bakan Bayraktar, düzenlemeyi 2025'te yürürlüğe almayı planladıklarını belirtirken kullanım miktarlarına dikkat çekti.

FATURA​ DESTEĞİ DEVAM EDECEK

Fatu­ralarda ciddi destek uygulandığını, imkan doğrultusunda bu uygulamanın devam ede­ceğini kaydeden Bayraktar, desteklere ilerleyen süreçte tüketim​ esaslı uygula­ma modeliyle devam edileceğini belirtti. Çok elektrik tüketenin maliyetine katlandığı destek mo­deline geçmek istediklerini ifade eden Bayraktar, yüzde 3’lük dilimin yüksek tüketim kategorisinde yer aldığını tahmin ettiklerini dile getirdi.

Bay­raktar, maliyetine katlanabilecek gruplarda maliyet esaslı fiyatlandırmaya geçmeyi he­deflediklerini sözlerine eklerken yaklaşık 1 milyon aboneyi etkileyeceği düşünülen uy­gulamanın 2025 yılında hayata geçmesini planla­dıklarını ifade etti.

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