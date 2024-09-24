Faturalar gelire göre mi düzenlenecek?

Enerji​ ve Tabii Kaynaklar Ba­kanlığı tarafından uygulamaya konulmaya hazırlanılan elektrik ve do­ğal gaz kullanımın­da ‘gelire göre fatura’ düzenlemesinin de­taylarını Bakan Alparslan Bay­raktar açıkladı. Habertürk TV'de canlı yayına katılan Bakan Bayraktar, düzenlemeyi 2025'te yürürlüğe almayı planladıklarını belirtirken kullanım miktarlarına dikkat çekti.

FATURA​ DESTEĞİ DEVAM EDECEK

Fatu­ralarda ciddi destek uygulandığını, imkan doğrultusunda bu uygulamanın devam ede­ceğini kaydeden Bayraktar, desteklere ilerleyen süreçte tüketim​ esaslı uygula­ma modeliyle devam edileceğini belirtti. Çok elektrik tüketenin maliyetine katlandığı destek mo­deline geçmek istediklerini ifade eden Bayraktar, yüzde 3’lük dilimin yüksek tüketim kategorisinde yer aldığını tahmin ettiklerini dile getirdi.

Bay­raktar, maliyetine katlanabilecek gruplarda maliyet esaslı fiyatlandırmaya geçmeyi he­deflediklerini sözlerine eklerken yaklaşık 1 milyon aboneyi etkileyeceği düşünülen uy­gulamanın 2025 yılında hayata geçmesini planla­dıklarını ifade etti.