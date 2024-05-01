Fed Faiz Kararı Açıklandı!

FED FAİZİ SABİT KALACAK

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Fed faizi değiştirmeyerek yüzde 5.50'de sabit bıraktı. Fed kararı oybirliğiyle aldı.

Toplantı notlarında yine enflasyona büyük yer ayrıldı. Fed enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir hareket edene kadar faiz indirimi yapmayacağını ifade etti.

ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi'nin toplantı metni şöyle:

"ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bugün sona eren 2 günlük toplantısının ardından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

Son göstergeler ekonomik faaliyetlerin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğini göstermektedir.

İstihdam artışları güçlü seyretmiş ve işsizlik oranı düşük kalmıştır. Enflasyon geçtiğimiz yıl içinde gerilemiş ancak yüksek seyretmeye devam etmiştir. Son aylarda, Komite'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru daha fazla ilerleme kaydedilmemiştir..."