Mili Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: 1 Şehidimiz var!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın yıldırım düşmesi sonucu şehit olduğunu açıkladı.

Mili Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: 1 Şehidimiz var!
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Kolombiya, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesiyor!Kolombiya, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesiyor!Dünya
# şehit # şehit haberleri # yıldırım düşmesi
Çok Okunanlar
Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! 4 gün boyunca...
Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! 4 gün boyunca...
Filistinli gazeteciden Ekrem İmamoğlu'na tepki!
Filistinli gazeteciden Ekrem İmamoğlu'na tepki!
İstanbul'da 210 kişi gözaltına alındı!
İstanbul'da 210 kişi gözaltına alındı!
İsmail Özdemir'den çok sert Ümit Özdağ açıklaması!
İsmail Özdemir'den çok sert Ümit Özdağ açıklaması!
Cüneyt Özdemir'den 1 Mayıs tepkisi!
Cüneyt Özdemir'den 1 Mayıs tepkisi!
Öne Çıkanlar 1 Mayıs'ta Taksim ısrarının sebebi neydi? | Aykut Diş | Başkent Kulisi 1 Mayıs'ta Taksim ısrarının sebebi neydi? | Aykut Diş | Başkent Kulisi Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıl dönümü! Çanakkale'den sonra ikinci en büyük zafer! Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıl dönümü! Çanakkale'den sonra ikinci en büyük zafer!