Financial Times: Yatırımcılar Şimşek ve Karahan’ın görevde kalmasını istiyor

Haberde, piyasalardaki en büyük belirsizliğin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın görevden alınma ihtimali olduğu belirtildi.

Gazete, uluslararası yatırımcıların Şimşek ve Karahan’ı ekonomik istikrarın güvencesi olarak gördüğünü vurgularken, piyasaların bu iki isme olan güveni nedeniyle Türkiye’ye giriş yapan sıcak paranın korunabildiğini ifade etti.

Merkez Bankası’nın yalnızca birkaç gün içinde 25 milyar dolarlık rezerv harcadığını öne süren Financial Times, buna rağmen yatırımcıların Türkiye’ye mesafeli durduğunu yazdı.

Haberde, "Bu ekip, 2023 seçimlerinden sonra derinleşen ekonomik krizi frenlemek için göreve gelmiş ve finansal toparlanmanın mimarı oldu." ifadelerine yer verildi.

Ekonomistlere göre, uluslararası piyasalardan Türkiye’ye giriş yapan fonlar açısından Şimşek ve Karahan’ın görevde kalması, kazançlarının ve varlıklarını geri çekme imkanlarının garantisi niteliğinde.