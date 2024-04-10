"Finansman" adı altında borç aldılar! Politik rotayı da kredinin kullanılacağı yeri de bankalar belirliyor

Türkiye, IMF'nin ikiz kardeşi Dünya Bankası'ndan "ekonomik iş birliği" adı altında 18 milyar dolar daha borç alıyor. "Finansman" adı altında verilen borç 3 yıl içinde Türkiye'ye aktarılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile gelecek 5 yıllık döneme ilişkin mali iş birliği programı oluşturulduğunu açıkladı. Şimşek, Dünya Bankasının 3 yıl içinde Türkiye'ye ilave 18 milyar dolarlık finansman sağlayacağı programın da devreye girdiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile yürütülen iş birliği çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şimşek, Dünya Bankasının, Türkiye'ye aktardığı kaynak tutarının 35 milyar dolara yükselttiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı, "Türkiye'nin Dünya Bankası'ndan uygun koşullu kredi kullanan ülkeler arasında dünyada 3'üncü, bölgesinde ise birinci sırada olduğunu" dile getirdi.

Şimşek'in sözünü ettiği "koşullu kredi" Dünya Bankası'nın Türkiye'nin ulusal politikalarına müdahale etmesi anlamına geliyor. Banka bu krediler vasıtasıyla borçlu ülkeleri hem siyasi olarak yönlendiriyor hem de kredilerin hangi alanda nasıl kullanacağının esaslarını belirliyor.

Öte yandan Mehmet Şimşek, ekonomi programı kapsamında kamuda alınacak önlemleri anlattı. Bakan Şimşek, "Kamu kurumlarına bir kuruş bütçe dışı ödenek verilmeyecek. Her kurum ve bakanlıklar ile belediyeler bütçelerinde öngörülen sınırların dışına çıkamayacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'na konuşan Şimşek, Kamu İhale Yasası'nın da uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde güncelleneceğini belirtti.