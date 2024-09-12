Fındığının yüzde 40'ı pazara indi: TMO'da 130 TL, piyasada 90-105 TL
Bu sezon fındığının yüzde 40'ı pazara indi. Ancak fiyatlar beklentiyi karşılamadı. Levant kalite fındığın alım fiyatı 130 lira olarak açıklandı. Ancak piyasada fiyat 90-105 liraya kadar geriledi. Üretici 2024 sezonunda zarar etmek istemiyor.
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Fındık sezonunda 2 sorun can yakıyor. Birincisi kuraklık nedeni ile yeterli verim alınamadı. İkincisi ise fiyat beklentiyi karşılamadı.
130 lira açıklanan levant kalite fındık piyasada 90 ila 105 lira arasında değer görüyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ödemeleri 45 gün sonra yapıyor. Bu durum da mağduriyete neden oluyor. Düzce Çilimli Ziraat Odası Başkanı Tevfik Yıldız, sorunlarını önüne geçilmesini istedi.
Yılda ortalama 14 ton fındık üreten ve aynı zamanda Fiskobirlik'in Düzce-Gümüşova Başkanı olan Musa Kandemir, çarenin kooperatifi tekrar canlandırmaktan geçtiğine dikkat çekti.