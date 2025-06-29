Fırsatçılara ağır darbe: 289 işletmeye 114,7 milyon lira ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 25 Haziran’da gerçekleştirdiği 42. toplantısına ilişkin ayrıntıları paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, özellikle zirai don felaketini bahane ederek sebze ve meyve fiyatlarını keyfi şekilde artıran işletmelere yönelik ciddi yaptırımlar uygulandığı vurgulandı.

Yürütülen Hal Kayıt Sistemi (HKS) incelemeleri sonucu, sebze ve meyve ürünlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 206 işletmeye toplam 79,5 milyon lira idari para cezası uygulandığı açıklandı.

ZİNCİR MARKETLER VE GIDA SEKTÖRÜ MERCEK ALTINDA

Denetimlerin kapsamı yalnızca sebze ve meyve ürünleriyle sınırlı kalmadı. Türkiye genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, özellikle ulusal zincir marketler başta olmak üzere, gıda perakendecilerindeki haksız fiyat uygulamaları da denetime tabi tutuldu. Bu kapsamda 23,8 milyon lira idari para cezası kesildi.

İstanbul’da yapılan özel denetimlerde ise tarifelere aykırı fiyatla ekmek ve simit satışı yaptığı belirlenen 71 işletmeye toplam 10,6 milyon lira ceza uygulandı. Böylece yalnızca marketler değil, unlu mamul satışı yapan işletmeler de denetim radarına takıldı.

Toplantının genel sonuçlarına göre, fahiş fiyat artışları nedeniyle toplamda 289 işletmeye 114 milyon 712 bin lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı, bu cezaların piyasa dengesini koruma ve vatandaşın refahını güvence altına alma amacı taşıdığını belirtti.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Bakanlık olarak vatandaşlarımızın haklarını korumak, piyasa dengesini ve tüketici refahını tehdit eden fırsatçılıkla mücadele etmek amacıyla, haksız fiyat artışlarına karşı denetim ve yaptırımlarımızı aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”