512 milyonluk vurgun! Diyarbakır merkezli dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet ortamında faizsiz kredi arayan vatandaşları dolandıran bir şebekeye yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında harekete geçti. Kendisini banka görevlisi gibi tanıtan dolandırıcıların, “şüpheli işlem” bahanesiyle elde ettikleri bilgiler aracılığıyla mağdurların banka hesaplarındaki paraları ele geçirdikleri belirlendi.

MASAK RAPORLARI VE YÜZLERCE HESAP HAREKETİ İNCELENDİ

Kurulan 30 kişilik özel ekip, iki ay boyunca süren teknik ve fiziki takibin ardından MASAK tarafından hazırlanan raporlar ve yüzlerce banka hareketini detaylı şekilde inceledi. Çalışmalar sonucunda, şebeke üyelerinin dolandırıcılıkla elde ettikleri paraları yurt dışı merkezli kripto para ofislerine bağlı cüzdanlar aracılığıyla farklı ülkelere aktardıkları ve bu varlıkları nakde çevirdikleri saptandı.

Yapılan tespitler üzerine Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Mersin, Manisa, Aydın, Sivas ve Kastamonu'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. “Akbaba” adı verilen operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

Operasyon kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında bazı belgelerin pencereden atıldığı tespit edilirken, 2 ruhsatsız tabanca ile suç unsuru taşıyan belgelerin bulunduğu dizüstü bilgisayarlara da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 18’i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6’sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 kişi ise serbest bırakıldı.

Öte yandan MASAK tarafından yapılan incelemede şüphelilere ait hesaplarda toplam 512 milyon lira tutarında şüpheli işlem tespit edildi. Bu kapsamda çok sayıda ev, iş yeri, araç ve banka hesabına el konuldu.