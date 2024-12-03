Fitch Ratings'den Türkiye ekonomisi açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisiyle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, Türkiye'de 2025'te politika tutarlılığının artmasının beklendiği ifade edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Fitch Ratings'den Türkiye ekonomisi açıklaması
Yayınlanma:

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Doğu Avrupa ekonomilerinin 2025 görünümüne ilişkin analiz yayımladı. Analizde, söz konusu ülkelerde iyileşen ekonomik büyüme beklentilerinin, zayıf kamu maliyesi ve yüksek jeopolitik risklerle dengeleneceğini öngörüldü.

Fitch Ratings'in analizinde, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmeler de yer aldı. Analizde, Türkiye'nin ekonomi politikalarındaki dengelenmenin dış kırılganlıklarda belirgin bir azalma ve piyasa algısında iyileşme sağladığı kaydedildi.

Yüksek ve nispeten yapışkan enflasyonun düşürülmesi için politikalarda kararlılığın sürmesi ve para politikasında kademeli bir gevşemeye gidilmesi gerektiği belirtilen analizde, "Türkiye'de geleneksel politikaların uygulanması, dış kırılganlıkları ve cari açığı azaltırken, uluslararası rezervlerde önemli bir iyileşme sağladı. Bununla birlikte, enflasyon hala yüksek ve yapışkan. Bu durum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2024-2026 enflasyon tahminine de önemli bir yukarı yönlü revizyonla yansıdı. 2025 için, sıkı para politikası koşullarının sürdürülmesine bütçe açığında önemli bir azalma ve rasyonel gelir politikaları eşlik edeceğinden, politika tutarlılığının artmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Analizde, Doğu Avrupa bölgesinde 2025'te izlenecek gelişmeler arasında Türkiye'nin yeniden dengelenme süreci ve politikalarının devamlılığı, enflasyonu düşürme, para politikasının güvenirliğinin yeniden inşasına devam etme ve dış finansmana erişimdeki iyileşmenin sürdürülmesi yer aldı.

Donald Trump'tan Gazze ile ilgili çağrıDonald Trump'tan Gazze ile ilgili çağrıDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

fitch ratings türkiye ekonomisi
Günün Manşetleri
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni anlaşma
5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk etkili oluyor
Enflasyon rakamları açıklandı
32 şehirde DEAŞ operasyonu
Bir asker şehit oldu
76 şehirde dev Narkoçelik operasyonları
Denizli'de yolcu otobüsü tırla çarpıştı
Sağlık ve İmar Yönetmeliklerinde önemli değişiklikler
Perinçek'ten Cumhurbaşkanına çağrı: Suriye'deki saldırıların arkasında 'İkinci İsrail' projesi var
Çok Okunanlar
Sağlık ve İmar Yönetmeliklerinde önemli değişiklikler Sağlık ve İmar Yönetmeliklerinde önemli değişiklikler
Akdeniz'de deprem! Akdeniz'de deprem!
Dışişleri’nden yeni atamalar: Görevler belli oldu! Dışişleri’nden yeni atamalar: Görevler belli oldu!
Enflasyon rakamları açıklandı Enflasyon rakamları açıklandı
Korkunç olay: Alzheimer hastası adam eşini öldürdü Korkunç olay: Alzheimer hastası adam eşini öldürdü