Fitch, Türkiye’nin kredi notunu BB-'ye yükseltti: Şimşek’ten değerlendirme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu B+'dan BB-'ye yükseltti. Bu gelişmenin ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk değerlendirmesini yaptı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Fitch, Türkiye’nin kredi notunu BB-'ye yükseltti: Şimşek’ten değerlendirme
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 Bakan Şimşek, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesiyle ilgili olarak, "Makroekonomik ve finansal istikrarımızı güçlendiren programımız sayesinde, 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülke olduk." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu bu yıl ikinci kez artırarak B+'dan BB-'ye yükselttiğini hatırlattı. "Tek Ülkeyiz" vurgusunu yapan Şimşek, ülkenin dayanıklılığını artıran ekonomik programın başarıyla sürdüğünü belirtti:

"Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz. Bu hafta açıkladığımız Orta Vadeli Program'ımızla son 1 yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız."
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