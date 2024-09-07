Fitch, Türkiye’nin kredi notunu BB-'ye yükseltti: Şimşek’ten değerlendirme

Bakan Şimşek, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesiyle ilgili olarak, "Makroekonomik ve finansal istikrarımızı güçlendiren programımız sayesinde, 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülke olduk." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu bu yıl ikinci kez artırarak B+'dan BB-'ye yükselttiğini hatırlattı. "Tek Ülkeyiz" vurgusunu yapan Şimşek, ülkenin dayanıklılığını artıran ekonomik programın başarıyla sürdüğünü belirtti: