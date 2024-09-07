Kop Tüneli'nde göçük: 22 Yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Bayburt'ta yapımı devam eden Kop Tüneli inşaatında meydana gelen kısmi göçükte 22 yaşındaki Mustafa Bayramoğlu yaşamını yitirdi, 3 işçi ise yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kop Tüneli'nde göçük: 22 Yaşındaki işçi hayatını kaybetti
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Olay, dün gece saatlerinde, Bayburt ile Erzurum'u birbirine bağlayacak olan Kop Tüneli'nin inşaat sahasında gerçekleşti. Tünelde süren çalışmalar esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kısmi bir göçük meydana geldi. Bu sırada tünel içinde çalışan H.D., M.A., A.Ö. ve Mustafa Bayramoğlu göçüğün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altından çıkarılan işçiler, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden Mustafa Bayramoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer işçilerin hastanedeki tedavileri ise sürüyor. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

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