Vaniköy'deki kaçak villa yıkıldı: Bakan Kurum’dan sert mesaj

Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yer alan villanın yasa dışı eklemelerinin yıkımı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonu ile tamamlandı. Yıkılan kaçak yapılar arasında spor salonu, misafirhane, mekanik oda, kış bahçesi ve güvenlik kulübesi bulunuyordu.

Kaçak inşaat nedeniyle zarar gören alanlarda, Bakanlık tarafından ağaçlandırma çalışmaları başlatılacak ve bitki örtüsü eski doğal yapısına kavuşturulacak. Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanı Öngörünüm Bölgesi’nde kalan, imar planında "ikinci grup koru alanı, ağaçlandırılacak alan" olarak geçen bölgede, toplamda 6 ruhsatsız yapının yıkımı tamamlanmış oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölgede kesilen ağaçlar için harekete geçerek yeniden ağaçlandırma sürecini başlattı ve tahrip edilen doğal bitki örtüsünü eski haline getirmek için çalışmalar başlattı.