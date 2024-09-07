Kahramanmaraş'ta deprem!

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Pazarcık ilçesi olan sarsıntı, saat 9.31'de yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü, 4.9 olarak duyurdu.

Deprem sonrası AFAD'tan yapılan açıklamada olumsuz bir duruma rastlanmadığı bildirildi.

AFAD açıklamasında, "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde saat 09.31’de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

Depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.