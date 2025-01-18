Geçen yıl elde edilen verginin üçte ikisini dar ve sabit gelir­li vatandaş sırtladı

Geçen yıl 7 trilyon lirayı aşan vergi gelirinin üçte iki­lik bölümü, dar ve sabit gelir­liden tahsil edildi. Vergi yapısındaki adaletsizliğe dikkat çeken ekonomistler, servet vergisinin hayata geçirilmediğini ifade ediyor. Vatandaş ise her geçen gün artan vergi yüküne tepkili.

Dilek Doğan Dilek Doğan
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Geçen yıl 7 trilyon lirayı aşan vergi gelirinin üçte iki­lik bölümü, dar ve sabit gelir­liden tahsil edildi. Vergi yapısındaki adaletsizliğe dikkat çeken ekonomistler, servet vergisinin hayata geçirilmediğini ifade ediyor. Vatandaş ise her geçen gün artan vergi yüküne tepkili.

Vatandaş 2024'ü vergi ödeyerek geçirdi

Geçen yıl elde edilen vergi 7 trilyon lirayı aştı. Bu rakamın üçte ikisini ise dar ve sabit gelir­li vatandaş sırtladı. Ekonomist Nazlı Sarp, vergi sistemindeki adaletsizliği örnekleriyle anlattı. Sarp, sürekli gündeme gelen servet vergisinin hayata geçirilmediğini ifade etti. Vatandaş ise her geçen gün artan vergi yüküne tepkili.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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