Geçen yıl elde edilen verginin üçte ikisini dar ve sabit gelirli vatandaş sırtladı
Geçen yıl 7 trilyon lirayı aşan vergi gelirinin üçte ikilik bölümü, dar ve sabit gelirliden tahsil edildi. Vergi yapısındaki adaletsizliğe dikkat çeken ekonomistler, servet vergisinin hayata geçirilmediğini ifade ediyor. Vatandaş ise her geçen gün artan vergi yüküne tepkili.
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Geçen yıl 7 trilyon lirayı aşan vergi gelirinin üçte ikilik bölümü, dar ve sabit gelirliden tahsil edildi. Vergi yapısındaki adaletsizliğe dikkat çeken ekonomistler, servet vergisinin hayata geçirilmediğini ifade ediyor. Vatandaş ise her geçen gün artan vergi yüküne tepkili.
Vatandaş 2024'ü vergi ödeyerek geçirdi
Geçen yıl elde edilen vergi 7 trilyon lirayı aştı. Bu rakamın üçte ikisini ise dar ve sabit gelirli vatandaş sırtladı. Ekonomist Nazlı Sarp, vergi sistemindeki adaletsizliği örnekleriyle anlattı. Sarp, sürekli gündeme gelen servet vergisinin hayata geçirilmediğini ifade etti. Vatandaş ise her geçen gün artan vergi yüküne tepkili.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi