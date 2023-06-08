Geçmiş yıllarda asgari ücret ne kadardı?

Milyonların beklediği asgari ücrete ara zam oranı merak edilirken son yıllardaki asgari ücret artışı da araştırılmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre asgari ücretin yıllara göre değişimi, son yıllarda asgari ücrete yapılan zam miktarı haberimizde.

2005 YILINDA ASGAR ÜCRET NE KADARDI?

01.01.2005 - 31.12.2005: 488,70.-TL

2006 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

01.01.2006 - 31.12.2006: 531,00.-TL

2007 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

1.01.2007 - 30.06.2007: 562,50.-TL

01.07.2007 - 31.12.2007: 585,00.-TL

2008 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

01.01.2008 - 30.06.2008: 515,40.-TL

01.07.2008 - 31.12.2008: 608,40.-TL

2009 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

01.01.2009 - 30.06.2009: 638,70.-TL

01.07.2009 - 31.12.2009: 666,00.-TL

2010 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

01.01.2010 - 30.06.2010: 693,00.-TL

01.07.2010 - 31.12.2010: 729,00.-TL

2011 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

01.01.2011 - 30.06.2011: 760,50.-TL

01.07.2011 - 31.12.2011: 796,50.-TL

01.07.2011 - 31.12.2011: 837,00.-TL

2012 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

01.01.2012 - 30.06.2012: 886,50.-TL

01.07.2012 - 31.12.2012: 940,50.-TL

2013 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

01.01.2013 - 30.06.2013: 978,60.-TL

01.07.2013 - 31.12.2013: 1.021,50.-TL

2014 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

01.01.2014 - 30.06.2014: 1,071,00.-TL

01.07.2014 - 31.12.2014: 1.134,00.-TL

2015 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

01.01.2015 - 30.06.2015: 1.201,50.-TL

01.07.2015 - 31.12.2015: 1.273,50.-TL

2016 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

01.01.2016 - 31.12.2016: 1.647,00.-TL

2017 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

01.01.2017 - 31.12.2017: 1.775,50.-TL

2018 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

01.01.2018 - 31.12.2018: 2.029.50.-TL

2019 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

01.01.2019 - 31.12.2019: 2.558,40.-TL

2020 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

01.01.2020 - 31.12.2020: 2.943,00.-TL

2021 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

01.01.2021 - 31.12.2021: 3.577,50.- TL

2022 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

01.01.2022 - 31.12.2022: 5.004,00.- TL

01.07.2022 - 31.12.2022: 6.471,00.- TL

2023 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

01.01. 2023: 8.506,80

Kaynak: csgb.gov.tr