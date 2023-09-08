Gel-Al satışlarında artış! Tüketiciler kampanyalı menüleri tercih ediyor

Zamlar karşısında maaşlar günden güne eriyor. Enflasyon karşısında yaşam mücadelesi veren vatandaş ise kendine çözüm yöntemleri aramakta buluyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon oranlarında liste başını Lokanta ve oteller grubu fiyat artışlarında yüzde 89,3 ile başını çekmişti.

Vatandaşlar ay sonunu getirebilmek için ucuzluk ürünleri satan marketleri ya da karnını daha az maliyete doyurmak için restoranların kampanyalı yemek menülerine yönelmekte buluyor.

Dünyayı etkisi altına alan salgınla birlikte yurttaşlar sıklıkla restoranların 'gel-al' servislerini tercih ediyordu. Salgın sona erdi ama, zamların sonu gelmedi.

Artık birçok müşteri yemek siparişi verirken 'gel-al' kampanyalı restoranlarından sipariş verip yemeğini kendisi gidip restorandan alıyor.

Alım gücünün düştüğü bu günlerde firmalarda satışlardan memnun.