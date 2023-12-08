Goldman Sachs'dan Türkiye Ekonomisiyle İlgili Açıklama
Sıcak para merkezleri Türkiye'nin ekonomi yönetiminden memnun. Goldman Sachs, politika faizindeki normalleşmenin TL'de kazancın geri döndüğüne dikkat çekti.
Türk ekonomi yönetiminin politikaları uluslararası kuruluşları memnun ediyor.
Goldman Sachs, politika faizindeki normalleşmenin TL'de kazancın geri döndüğünü ifade etti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise 8 Eylül'deki değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken not görünümünü 2 yıl sonra "negatif"ten "durağan"a çıkarmıştı.
Standard & Poor's 29 Eylül'de Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit etti ve kredi notu görünümünü "politika değişikliği" nedeniyle "negatif"ten "durağan"a çıkardı.
Uluslararası Para Fonu yani IMF de Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4 ve gelecek yıl yüzde 3.25 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu.