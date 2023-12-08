İstanbul'da Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması! 663 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da, emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı bir asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, aranan 663 zanlı yakalandı. Denetimlerde ayrıca, sürücülere toplam 720 bin 137 lira ceza kesildi.

İstanbul'da Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması! 663 Zanlı Yakalandı
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İstanbul'da, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde önemli bir asayiş uygulamasına imza attı.

Ekipler tarafından birinci aşamada dün 20.00-22.00 saatlerinde kent genelinde 219 noktada 1723 personelin katıldığı, polis helikopteri ve Deniz Limanı Şubesine ait 2 botun da kullanıldığı uygulama gerçekleştirildi. İkinci aşamada ise 1680 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetimle biten "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, 177 bin 93 kişiye genel bilgi taraması yapıldı, farklı suçlardan aranan 663 şüpheli ile yoklama kaçağı 127 kişi yakalandı, 483 zanlı gözaltına alındı.

Aramalarda, 79 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 333 fişek, uyuşturucu madde, 41 uyuşturucu hap ile bunun satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 770 lira ele geçirildi.

Uygulamada, 574 halka açık yer denetlendi, 6 iş yeri ile 2 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Denetimlerde, 21 bin 286 araç ve 1284 motosiklet kontrol edildi, bunların 1093'ü ile 53 sürücüye işlem yapıldı, 13 araç trafikten men edildi.

Uygulamada sürücülere toplam 720 bin 137 lira para cezası kesildi. Denetimde ayrıca 21 yabancı uyruklu hakkında da işlem yapıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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