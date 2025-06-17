Gümüş fırladı! 13 yılın zirvesini gördü, yatırımcıya yüzde 28 kazandırdı

Gümüş, 2025 yılı başından itibaren gösterdiği güçlü performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 37,2 dolara kadar yükselerek son 13 yılın en yüksek seviyesini test etti. Bu seviye, Şubat 2012’den bu yana kaydedilen en yüksek fiyat olarak kayıtlara geçti.

Değerli metal, yılbaşından bu yana yatırımcısına %28 oranında kazanç sağladı.

TALEP ARTIYOR, ARZ SINIRLI

Fiyatlardaki bu artışın arkasında birçok etken bulunuyor. Güçlü endüstriyel talep, tedarik zincirlerinde yaşanan kesintiler, jeopolitik belirsizlikler ve gümüşün güvenli liman olarak artan cazibesi bu yükselişin ana nedenleri arasında yer aldı.

Silver Institute tarafından yapılan değerlendirmelere göre, bu yıl küresel gümüş açığı azalsa da, arz sıkıntıları fiyatlar üzerinde belirleyici rol oynamaya devam ediyor.

Gümüş, yalnızca değerli bir yatırım aracı olmakla kalmayıp aynı zamanda sanayide yoğun olarak kullanılan bir element. Özellikle Güneş panelleri, elektronik cihazlar, elektrikli araçlar gibi alanlardaki artan kullanım oranı, gümüşe olan talebi yukarı taşıyor.

“ALTIN YERİNE GÜMÜŞE YÖNELİM BAŞLADI”

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, altının güvenli liman özelliğiyle uzun süredir yatırımcı ilgisinin odağında olduğunu ancak son dönemde gümüş ve platin gibi alternatif emtialara yönelimin arttığını belirtti.

Ergezen, “Altın-gümüş rasyosu bir dönem 106 seviyelerine kadar çıkmıştı. Bu, gümüşün ciddi şekilde geride kaldığı anlamına geliyor. Şimdi yatırımcılar, altının getirisinin ardından alternatif arayışına girerek gümüşe yönelmeye başladı.” dedi.

Zafer Ergezen, özellikle son ekonomik verilerin ve piyasalardaki gelişmelerin resesyon endişelerini bir miktar ötelediğine dikkat çekerek, “Bu durum, doğal olarak sanayi talebinde artış beklentisini doğuruyor. Gümüş ise altına kıyasla çok daha fazla endüstriyel alanda kullanılıyor” diye konuştu.