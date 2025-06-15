Güneydoğu’dan ihracat atağı: 5 ayda 1,5 milyar dolarlık hububat yurt dışına gönderildi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyeleri, 2025 yılının ocak-mayıs döneminde önemli bir başarıya imza attı. GAİB tarafından yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 5 ayında bölgeden yapılan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artarak 1,5 milyar dolara ulaştı.

Miktar bazında da yüzde 4,5’lik bir artış kaydedildi ve 1,9 milyon tona yaklaşıldı.

AYÇİÇEĞİ YAĞI VE MAKARNA İHRACATINDA TÜRKİYE’NİN LİDERİ

GAİB verilerine göre, bölgeden 5 ayda 431,3 bin ton makarna, 397,9 bin ton buğday unu ve 182 bin ton ayçiçeği yağı ihraç edildi. Türkiye’nin toplam 472,9 milyon dolarlık ayçiçeği yağı ihracatının yüzde 57,1’i, yani 270,1 milyon dolarlık kısmı, Güneydoğu’dan yapıldı.

Makarna ihracatında da bölgenin payı dikkat çekici: Türkiye genelinde 370,5 milyon dolarlık makarna ihracatının 250 milyon doları Güneydoğu’dan, bu da yüzde 67,4’lük bir pay anlamına geliyor.

IRAK VE SURİYE BÖLGENİN EN BÜYÜK PAZARI

Bölgenin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Irak oldu. Yılın ilk beş ayında bu ülkeye yapılan ihracat 434,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. İkinci sıradaki Suriye’ye ise yüzde 34,2’lik artışla 149,5 milyon dolarlık ürün gönderildi.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, yaptığı değerlendirmede, gıda sanayicilerinin bölge ekonomisinde giderek artan bir rol üstlendiğine dikkat çekti.

Kadooğlu, “Gıda sanayine yönelik yatırımların artması ve bölgede markalaşma eğiliminin güçlenmesi, sektörümüzü bölge ekonomisinin temel taşlarından biri haline getirdi,” ifadelerini kullandı.

Kadooğlu ayrıca, son iki yılda bölgesel ihracat içerisindeki payını yüzde 29,1’den yüzde 30,5’e çıkaran hububat sektörünün, bu artışla bölgenin ihracat lideri haline geldiğini vurguladı.