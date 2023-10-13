Günsan Elektrik’ten 20 Milyon Euro’luk Yatırım: Yeni Üretim Tesisi İle Kapasitesini İki Kat Artıracak

Değişen tüketici trendleri ile birlikte tasarımlarında sadece estetiği değil, işlevselliği de ön

plana çıkararak ürün yelpazesini genişleten Günsan Elektrik, yapacağı yeni yatırımlarla

büyümeye devam ediyor. 2 yıl içerisinde toplamda 20 milyon euro’luk bir yatırım planlayan

Günsan Elektrik, bu yatırım çerçevesinde 2024 yılında Marmara Bölgesinde yeni üretim tesisini açarak kapasitesini iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Anahtar ve priz sektörüne getirdiği yenilikçi ve özgün yaklaşımıyla Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan başta olmak üzere 50’den fazla ülkeyi ürünleri ile buluşturan Günsan Elektrik, büyüme ivmesini sürdürecek yeni yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda çevre dostu teknolojiler ve sürdürülebilir işletme uygulamaları ile donatacağı yeni üretim tesisini 2024 yılında faaliyete geçirecek olan Günsan Elektrik, üretim kapasitesini yüzde yüz oranında artırmayı ve yeni ürün gamının yüzde 15’ini akıllı ürünlerden oluşturmayı hedefliyor.

‘‘Yeni Üretim Tesisimizle Birlikte EMEA Bölgesinin Anahtar Priz Merkezi Olacağız’’

En büyük hedeflerinin anahtar ve priz sektöründeki öncü konumlarını sürdürmek ve daha da ileriye taşımak olduğunu belirten Günsan Elektrik Genel Müdürü Erhan Kaya, “Günsan Elektrik olarak her koşulda üretmek ve çalışmak bizim başarı sırrımız. Bunu yaparken de her zaman tüketici ihtiyaçlarını, son trendleri ve son teknolojiyi odağımıza alıyoruz. Bu vizyon çerçevesinde önümüzdeki iki yıl içerisinde 20 milyon euro’luk bir yatırım planımız bulunuyor.,

2024 yılında Marmara Bölgesinde faaliyete geçireceğimiz yeni fabrikamız ile üretim kapasitemizi iki katına, çalışan sayımızı ise 520’ye çıkararak, sektörde verimliliğin zirvesine çıkmayı hedefliyoruz.” dedi.

Yeni yatırımlarının yanı sıra sürdürülebilirliğe verdikleri öneme de dikkat çeken Kaya, “Yeni

tesisimizi yeşil teknolojilerle donatıyoruz. Bu sayede hem enerji verimliliğini artırıp karbon

ayak izimizi azaltmayı, hem de su yönetiminde sürdürülebilirliği geliştirmeyi planlıyoruz.

Ayrıca yeni üretim tesisimizin, EMEA bölgesinde anahtar-priz üretim merkezi olma hedefimize büyük katkıda bulunacağına inanıyoruz.” diye konuştu.

“Kişiselleştirilebilir Ürünlerimizle Herkese Göre Bir Günsan Var”

Yeni yatırımlarla birlikte şirketin yenilenme vizyonu hakkında açıklamalarda bulunan Günsan

Elektrik Pazarlama Direktörü Burcu Mungan ise şunları söyledi;

- Günsan Elektrik olarak, 41 yıllık deneyimimizle sektörde kalitemizi, yenilikçi vizyonumuzu ve

müşteri odaklı yaklaşımımızı sürekli olarak korumaya ve geliştirmeye devam ediyoruz.

Müşteri odaklı yaklaşımı ve veriye dayalı pazarlama anlayışını yeni dönem pazarlama

stratejimizin merkezine koyarak hareket ediyoruz. Bu vizyon çerçevesinde derinlemesine

pazar araştırmaları yapıyor ve tüketici trendlerini takip ediyoruz. Değişen tüketici trendleriyle birlikte tasarımlarımızda sadece estetiği değil, işlevselliği de ön plana çıkarıyor, teknolojinin sunduğu tüm olanakları kullanarak ürün yelpazemizi genişletiyoruz. Farklı yaşam alanlarına uyum sağlayabilen, güvenli ve estetik elektrik ürünleri üreterek kullanıcılarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Yaptığımız son araştırmaya göre, tüketiciler ürünlerini genellikle ihtiyaç duydukları zaman değiştiriyorlar ve bu seçimlerinde en çok elektrikçi tavsiyelerini dikkate alıyorlar. Bu bilinçle, iş birliği yaptığımız elektrikçi sayımızı 4 katına çıkardık. Ayrıca en büyük 4 pazaryerinde ve kendi e-ticaret sitemizde kullanıcı deneyimini iyileştirerek online alışverişteki oranımızı artırdık” ifadelerini kullandı.

Yenilenme sürecinin bir parçası olarak kurumsal kimliklerini de yenilediklerini söyleyen Mungan, sözlerine şöyle devam etti:

Kurumsal rengimizi, logomuzu ve web sitemizi güncelledik. Sektörde sadece kalite açısından değil, aynı zamanda modern ve yenilikçi bir marka kimliğiyle de ayrıştık. Tüm bu değişimleri de reklam filmimizle taçlandırdık. ‘Herkese Göre Günsan’ mottosuyla hazırladığımız reklam filmimizde, duvardaki anahtar-prizlerimizin de kişisel tarzımızın yansıması olan ev dekorasyonumuzun bir parçasını olduğunu anlatmaya ve her zevke ve ihtiyaca göre bir Günsan ürünü olduğunu vurgulamayı hedefledik.”

Günsan Hakkında

1982’de anahtar priz ve elektrik aksesuarları imalatı yapmak üzere kurulan Günsan, 1995’te halen üretiminin devam ettiği endüstriyel tesisine geçti. Anahtar-priz üretimi ile Türkiye’nin sektöründe öncü şirketlerinden biri olan Günsan, inşaat sektöründe alçak gerilim tesisatı ekipmanları olan elektrik anahtarı, priz, grup priz, şalt malzemesi, kompakt şalter, kaçakakım röleleri, sigorta kutuları ve aksesuarlarından oluşan 17.000 parçalık ürün portföyünü distribütörleri ve bayileri aracılığı ile hem ülke içine hem de dünyada 50’den fazla ülkeye ulaştırıyor.