Hakan Topkurulu: Merkez Bankası'nın Yanlış Politikaları Halka Yansıyor

Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan'ın Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'la söyleşisi yayınladı. Söyleşiye Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu tepki gösterdi. Topkurulu, Merkez Bankasının yanlış politikaları eleştirdi. Çözüm yolunu açıkladı.

Hakan Topkurulu: Merkez Bankası'nın Yanlış Politikaları Halka Yansıyor
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Kiraların pahalılığı sebebiyle Aile evinde oturduğunu belirten Erkan, ev tutamadığını söyledi.

Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Hakan Topkurulu, Hafize Gaye Erkan'a tepki gösterdi.

Topkurulu, Ahmet Hakan'ın sevimli bir Merkez Başkanı profili çizmeye çalıştığını söyledi.

Merkez Bankası ve Hükümetin enflasyon mücadele de başarısız olduğunu belirten Topkurulu yanlış politikaları sıraladı.
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Hakan Topkurulu yapılması gerekenleri de açıkladı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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