Hakan Topkurulu: Merkez Bankası'nın Yanlış Politikaları Halka Yansıyor

Kiraların pahalılığı sebebiyle Aile evinde oturduğunu belirten Erkan, ev tutamadığını söyledi.



Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Hakan Topkurulu, Hafize Gaye Erkan'a tepki gösterdi.



Topkurulu, Ahmet Hakan'ın sevimli bir Merkez Başkanı profili çizmeye çalıştığını söyledi.



Merkez Bankası ve Hükümetin enflasyon mücadele de başarısız olduğunu belirten Topkurulu yanlış politikaları sıraladı.

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Hakan Topkurulu yapılması gerekenleri de açıkladı.



