Hakan Topkurulu'dan "büyüme" açıklaması! "Sanayinin küçüldüğü yerde büyüme olmaz"

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı ikinci çeyrek ekonomik büyüme rakamlarını açıkladı.

Nisan-Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte Türkiye Ekonomisi yüzde 3,8 oranında büyüdü.

Buna göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 3,8, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 arttı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek büyüme verilerine ilişkin, yazılı açıklamada bulundu.

Uygulanan politikaların olumlu etkilerinin görülmeye başlandığını dile getiren Bakan Şimşek, 'bu etkilerin kalıcı olması ve istikrarın sağlanması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz.' şeklinde konuştu.

Hanehalklarının tüketim harcamaları ise ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,6 arttı.

Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 5,1 arttı.

Mal ve hizmet ithalatı, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,3 artarken ihracat yüzde 9 azaldı.

HAKAN TOPKURULU'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu ise emeğin pastadaki payının küçüldüğüne dikkat çekti. Topkurulu, "Emeğin toplamdan elde ettiği gelir 34,3 ile düşmüş. Kârlar 43,8 e yükselmiş, uygulanan ekonomi politikaları Türkiye'yi iflasa götürüyor." dedi.