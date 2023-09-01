Hangi memur ne kadar maaş alacak?

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen’in başvurusuyla 26 Ağustos’ta çalışmalarına başlayan kurul, 5’inci kez bir araya geldi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI

Sabah’ın haberine göre, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın açıkladığı enflasyon raporuna göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 59,46 olarak belirtildi.

Ekonomistler, yüzde 59,46’lık enflasyon tahminine göre, TÜFE2nin 1799,43 puana yükselmesi ve 6 aylık enflasyonun yüzde 33,13 seviyesinde olmasını bekliyor. Bu rakamdan Temmuz 2023’de uygulanan yüzde 6’lık toplu sözleşme zammı çıkarıldığında memur enflasyon farkı yüzde 25,59 olarak gerçekleşecek.

MEMUR MAAŞI BÖYLE BELİRLENECEK

Ocak 2024’te uygulanacak memur zammında şu veriler kullanılacak:

Temmuz 2023 toplu sözleşme zammı yüzde 6

Ocak 2024 toplu sözleşme zammı yüzde 15

6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 33,13

Enflasyon farkı beklentisi yüzde 25,59

Hesaplanan memur zammı yüzde 44,42

EN DÜŞÜK MAAŞ BELLİ OLDU

Ocak 2024 için yüzde 15’lik toplu sözleşme zammına göre yeni hesap yapıldığında memur maaşları yüzde 44,42 oranında artacak.

Sabah’ın haberine göre, beklentiler gerçekleşirse Ocak 2024’te en düşük memur maaşı 31.797 lira, en düşük memur emeklisi maaşı da 14.263 lira olacak.

İŞTE MESLEK GRUPLARINA GÖRE MEMUR MAAŞLARI: