Memur maaş zammı hakem kurulu kararı ne oldu? 2023 Güncel Memur Zammı!

7. dönem toplu sözleşmeleri için 4. defa toplanan Hakem Kurulu masadan hangi kararları alarak kalktı açıklandı. 4. toplantıdan da henüz bir sonuç çıkmadığı haberi gelirken önceki toplantıda uzlaşılamayan 55 maddenin 40 tanesinin tamamen reddedildiği duyuruldu. Memur maaş zammı hakem kurulu kararı ne oldu gelin detaylı bir şekilde çözümleyelim!

MEMUR MAAŞ ZAMMI HAKEM KURULU KARARI BELLİ OLDU!

Ağustos ayının başlangıcından bu yana süren toplu sözleşmeler halen devam ediyor. 4. defa da toplanan Hakem Kurulu henüz bir karar alamadı. İktidar 2024 dönemi için geçerli olacak bu toplu sözleşmeler için %15+%10 önerdi. Ayrıca 2025 için %6+%5 teklif eden iktidarın teklifi konfederasyonlar tarafından reddedildi. Bu sebeple araya giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 4. defa tekrardan toplandı. Daha önce teklif edilen 55 maddenin yalnızca 45'i üzerine görüşülebildi.

Görüşülen maddelerin ise 40'ı reddedildi! Görüşülemeyen 10 maddenin ise refah payları, maaş zammı ve enflasyon farkı ile ilgili maddeler olduğu söyleniyor. Ayrıca memurların merakla beklediği memura kira yardımı reddedildi.

MEMURA YARDIMLAR REDDEDİLDİ!

Memura yapılması için teklif edilen kira yardımı, doğum yardımı, evlenme yardımı, ölüm yardımı gibi maddelerin tamamı reddedildi. Özellikle kira yardımının reddedilmesi tepkileri çekerken kabul edilen 5 maddenin ne olduğu ise merak edildi. Kabul edilen maddeler arasında teknisyen, tekniker ve veterinerlerin özel hizmet tazminatının değişikliği yer alıyor. Maalesef istenilen 100 puan artırılması olurken iktidar yalnızca 10 puan artırdı. Ayrıca yemek yardımından bahseden 2 madde için çalışma yapılacağından bahsedildi.

5. HAKEM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

5. Hakem Kurulu toplantısı 31 Ağustos 2023 yani bugün yapılacak. Son toplantı olacağı söylenen 5. Hakem Kurulu Toplantısı kararları ne olacak merakla bekliyoruz. Görüşülmeyen maddelerin görüşüleceği ve nihai kararın açıklanacağının bilindiği Hakem Kurulu toplantısının detayları ise henüz bilinmiyor. Açıklandığında anlık olarak size bildiriyor olacağız.