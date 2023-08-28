2023 işyeri kira beyan sınırı ne kadar?

2023 işyeri kira beyan sınırı belirlendikten sonra ödemeleri GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) üzerinden ödeyebilirsiniz. Bu sayede vergi dairesine giderek zaman kaybetmez ve hızlıca kira verginizi ödeyebilirsiniz. İşyeri kira beyan sınırları her yıl güncellenmekte ve yeni beyan sınırı gelmektedir. Gelin detaylı bir şekilde işyeri kira beyannamesi nasıl verilir? İşyeri kira beyan sınırı kaçtır bakalım!

2023 İŞYERİ KİRA BEYAN SINIRI NEYE GÖRE BELİRLENİR? VERGİDEN MUAF NASIL OLUNUR?

2023 işyeri kira beyan sınırı belli oldu. Güncellenen yeni değerlere göre kira geliriniz yıllık 70.000TL'nin altında ise vergi vermenize gerek yok. Eğer 70.000TL'nin üzerinde bir işyeri kira geliriniz mevcut ise beyanname vermeli ve vergi dairesine vergi borcunuzu ödemelisiniz. Beyanname verdikten sonra ödeyeceğiniz vergi %15'ten %40'a kadar çıkabilmektedir. Bu sınıra göre işyeri kira beyannamesi verebilir ve verginizi ödeyebilirsiniz.

KİRA BEYANNAMESİ VERMEMENİN CEZASI 2023

Kira beyannamesi vermemeniz durumunda çok farklı cezalarla karşılaşabilirsiniz. Sizlere 2023 işyeri kira beyan sınırı kaç oldu yazmıştık. Eğer bu sınırın üzerinden kira geliriniz varsa ve beyanname vermezseniz suçlanabileceğiniz ciddi suçlar var. Beyanname vermemeniz durumunda:

Usulsüzlük cezası

Kaçakçılık cezası

Vergi cezası

gibi cezalara çarptırılabilirsiniz. Eğer vergi beyannamenizi vermeyi unutup sonradan hatırladıysanız yine şanslısınız. Eğer henüz size ceza gelmediyse hızlıca vergi beyannamesi sitesi üzerinden ilgili yıllara ait verginizi beyan edebilir ve pişmanlık telafili ödemenizi yapabilirsiniz.

VERGİ VERMEZSEM CEZA YER MİYİM?

Kira beyannamenizi yapıp verginizi düzenli olarak vermediğiniz durumda maliye ekipleri er yada geç size ulaşacak ve ceza kesecektir. Vergi vermeme gibi bir durum olması imkansız. Bazen vergi cezaları çok geç geldiğinden dolayı insanlar vergi verme zorunluluğunun olmadığını veya yakalanmadıklarını düşünüyorlar. Ancak takibe takıldığınızda o zamana kadar ödemediğiniz tüm vergileri faizi ve cezasıyla ödemeniz gerekecektir. Bu sebeple 2023 işyeri kira beyan sınırı değerinize göre beyannamenizi verip verginizi ödemenizi tavsiye ederiz.