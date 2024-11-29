Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından açıklanan bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi. Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon sürecinde büyüme, öngörülerimiz doğrultusunda ılımlı ve dengeli seyrediyor." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyüme rakamlarını değerlendirdi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül dönemi) ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, GSYH 2024 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen senenin aynı çeyreğine göre yüzde 2,1 arttı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından TÜİK'in açıkladığı büyüme rakamlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye ekonomisinin 2024'ün üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 2,1 büyüdüğüne dikkati çeken Bakan Mehmet Şimşek, böylece ilk üç çeyrekteki büyümenin yıllık yüzde 3,2 gerçekleştiğini bildirdi.

Mehmet Şimşek, milli gelirin yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 260 milyar dolara ulaştığı bilgisini vererek, "Milli gelirimizin yaklaşık 4'te 3'ünü oluşturan sanayi hariç sektörlerde yıllık büyüme devam ediyor. Sürdürülebilir yüksek büyüme için gerekli olan yeniden dengelenme, programımız sayesinde sağlandı. İlk üç çeyrekte iç talep büyümeye 1,3 puan, net dış talep ise 1,9 puan katkı verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyüme rakamlarını değerlendirdi - Resim : 1

İş gücü piyasasındaki görünümün, dezenflasyon sürecinin kısa vadeli etkilerinin sınırlı olduğunu gösterdiğini vurgulayan Şimşek, üçüncü çeyrekte mevsimsel düzeltilmiş istihdamın yıllık 1 milyon kişi arttığını, işsizlik oranının 0,5 puan gerileyerek yüzde 8,7'ye düştüğünü hatırlattı.

Mehmet Şimşek, "Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımızla önemli kazanımlar sağladık. Haziranda başlayan dezenflasyon sürecinde yıllık enflasyon 26,9 puan azaldı. Mali disiplin güçleniyor. Yıllıklandırılmış cari açığın milli gelire oranı üçüncü çeyrekte 2023 yılının aynı dönemine göre 3,6 puan düşerek yüzde 0,8'e geriledi." dedi.

"TOPLUMSAL REFAHI GÖZETECEĞİZ"

Türk lirasına artan güven ve dış kaynak girişiyle önemli ölçüde rezerv birikimi sağlandığını belirten Bakan Mehmet Şimşek, üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun, Türkiye'nin kredi notunu bu yıl iki kademe yükselttiğine dikkati çekti.

Büyümenin dengeli seyrettiğinin altını çizen Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon sürecinde büyüme, öngörülerimiz doğrultusunda ılımlı ve dengeli seyrediyor. Enflasyondaki düşüşle birlikte artan öngörülebilirlik, ticaret ortaklarımızdaki toparlanma, küresel ticaretteki iyileşme ve destekleyici küresel finansal koşullar sayesinde gelecek yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitenin ivme kazanmasını öngörüyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin refahını gözeterek sürdürülebilir, yüksek ve kapsayıcı büyüme için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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