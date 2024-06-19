Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'ya gitti

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yurt dışındaki yatırımcılarla toplantılar yapmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Mehmet Şimşek'in Londra temasları, cuma gününe kadar devam edecek.

Mehmet Şimşek, JP Morgan, Deutsche Bank ve Dome Group tarafından organize edilen toplantılara katılacak. Portföy yatırımcıları, başlıca küresel yatırım fonları ve kredi derecelendirme kuruluşları ile bir araya gelecek.

Bakan Şimşek, Chatham House'un Londra Konferansı'na da katılım sağlayacak.

Resmi olarak 1920 yılında kurulan Chatham House bu tarihten önce de "Yuvarlak Masacılar" olarak anılıyordu.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Anadolu’yu parçalayan ve işgalin önünü açan Sevr Antlaşması burada hazırlandı. Kuruluşun ilk yöneticileri arasında İngiliz Propaganda Bakanlığı’ndan Robert Cecil ve Ermeni soykırım iftiralarına dayanak yapılan Mavi Kitap’ın editörü Arnold J. Toynbee de var.